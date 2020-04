Del galope al tranco

El anuncio de reabrir un millar de escuelas rurales el próximo 22 ha sufrido una fuerte devaluación. En vez de ser 973, serán 227. Abrirán tres veces por semana y no funcionará el comedor. Las líneas que siguen narran el proceso por el cual se llegó a esa decisión y las razones que la sustentan.

Luz Burgos es

una de las maestras directoras que hasta ayer aún no sabía si volvería a las

aulas el miércoles 22 de abril, aunque sí estaba segura de que las condiciones

no estaban dadas para retornar. Darwin, un alumno de segundo año de la escuela

26 de Las Espinas, de Rocha, regresaría, si no fuera porque la asistencia a

clase será voluntaria. “Extraño la escuela, mis amigos, pero somos cinco: yo,

Edinson, Santino, Sebastián y la maestra. Allá la maestra friega y limpia, pero

no hay nadie que...