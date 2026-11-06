Del papa anticomunista al pontífice antitrumpista

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A pesar de la disminución del peso relativo de la Iglesia católica en Uruguay y la región, y en un contexto político marcado por el uso del discurso religioso en las extremas derechas, la figura de León XIV se presenta cercana simbólicamente al campo progresista. Los elementos centrales de la doctrina social católica y varios de sus posicionamientos humanistas son vistos con afinidad por Yamandú Orsi, figuras de su gobierno y otros líderes de la izquierda regional que esperan animados su llegada.

A 38 años de la última visita papal, Uruguay recibe al sumo pontífice con la mitad de católicos que en la década de los 80 y con varias leyes aprobadas en gobiernos progresistas que se oponen a su marco doctrinal en el campo moral y ético.

La primera visita de Juan Pablo II, en 1987, tuvo al contador Enrique Iglesias –canciller del primer gobierno de Julio María Sanguinetti– como uno de sus artífices. Como católico, Iglesias vio una oportunidad de poner al Uruguay de la salida democrática de vuelta en el escenario internacional y dar cuenta de la capacidad diplomática de los países pequeños. Entonces, el papa incluyó a Montevideo en una gira por Chile y Argentina.

En diciembre de 1978, estos países estuvieron al borde de una guerra por el canal Beagle y Juan Pablo II impulsó una mediación diplomática encabezada por el cardenal Antonio Samoré. En 1979 se firmó en Montevideo un acta que abrió el camino a la mediación y culminó con el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Y en marzo de 1987, el papa participó en una ceremonia en el Palacio Taranco junto con representantes de los tres países.

Pero lo más perdurable de su visita –volvería al año siguiente– no fue su mensaje de paz, su predica centrada en la familia y la juventud o su oposición a la fecundación in vitro, el aborto y el divorcio, sino una cruz de 24 metros en el centro de la ciudad, en conmemoración de la misa campal ante más de 150 mil almas celebrada por Juan Pablo II, cuya permanencia fue decidida por el presidente Sanguinetti, en contra de la opinión de la mayoría colorada en el gobierno de la capital y la de varios legisladores de su sector.

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Según la tradición católica romana, Juan Pablo II y León XIV son dos sucesores del apóstol Pedro y vicarios de Cristo en la tierra. Según la tradición del Estado uruguayo, son representantes del Estado Vaticano, un pequeño territorio gobernado por una monarquía particular que representa políticamente el poder de la Iglesia católica romana dispersa en el mundo. La institución reúne a la mitad de los cristianos del planeta: 1.400 millones, casi la mitad concentrados en las Américas.

El inicio del papado de Juan Pablo II, en 1978, estuvo marcado por la Guerra Fría, y la fama que adquirió en el «mundo libre» se forjó a partir de una impronta anticomunista y un recelo contra la teología de la liberación, que consideraba herética. A través de su mensaje de paz y amor y su personalidad extremadamente carismática, se volvió un ícono del catolicismo en el plano político. Su papado fue el segundo más largo de la historia (1978-2005). Para muchos católicos progresistas también fue símbolo de una actitud acrítica con las dictaduras latinoamericanas, que consideraba menos graves que la experiencia soviética.

Su prédica, además, se destacó por el silenciamiento o marginación de teólogos como Ernesto Cardenal, Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez y otros cientos de obispos, monjas y sacerdotes que se inclinaron por la opción preferencial por los pobres. A la vez, su pontificado produjo una reconfiguración de las redes de influencia del catolicismo en la que organizaciones como el Opus Dei, los Legionarios de Cristo, y Comunión y Liberación adquirieron mayor protagonismo institucional.

León XIV, por su parte, continúa la línea del pontificado de Francisco (2013-2025), que impulsó reformas que afectaron a estas tres organizaciones de cuño conservador y que buscaron reforzar la supervisión de la Santa Sede, limitar la concentración de poder y prevenir los abusos de autoridad.

El papa estadounidense tiene un estilo más calmo y se presenta como menos rupturista, aunque mantiene una agenda en lo internacional y lo social que se sitúa en las antípodas de la extrema derecha internacional. Ha protagonizado una confrontación narrativa directa con Donald Trump y su política migratoria, y, frente a la reciente derrota electoral de los republicanos, citó al papa Francisco, al decir: «La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad». En el mismo sentido, ha rechazado la política bélica de Benjamin Netanyahu criticando el «uso indiscriminado de la fuerza», y ha hecho llamamientos urgentes para no justificar el «castigo colectivo» infligido a los palestinos.

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En el plano local, el aporte de León XIV plantea coincidencias con la agenda social de la izquierda, como la preocupación por la justicia social, la situación de los migrantes, el cuidado de la democracia y una crítica profunda al sistema económico neoliberal.

El pontífice visitará otras caras de la Iglesia en Montevideo (como Casavalle, donde hay más de 15 obras socioeducativas), tendrá un encuentro con el mundo educativo en la Universidad Católica del Uruguay y promete llenar el estadio Centenario. Visitará también el interior de Uruguay, donde la Iglesia católica tiene mayor permeabilidad sociocultural; en Florida y Paysandú se organizan grandes fiestas que conectan con lo popular.

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El perfil humanista del papa también hizo eco en muchos cristianos del Frente Amplio, que organizaron un encuentro el martes, en la Huella de Seregni, donde evocaron experiencias del pasado, vinculadas al padre Arnaldo Spadaccino, al monseñor Carlos Parteli y al pastor Emilio Castro. Eran otras épocas, en las que en los Cuadernos de Marcha escribían «cristianos y marxistas» que discutían la posibilidad de un mundo nuevo, con cambios profundos por la vía no violenta, democrática o revolucionaria.

En el encuentro, Mercedes Clara, Ana Olivera, Juan Martín Fernández y Fernando Pereira recogieron las coincidencias en el plano social y ético entre el cristianismo liberacionista y los valores de la izquierda; también destacaron la crítica del papa al modo de acumulación capitalista y al uso de la tecnología para la guerra. En particular, el presidente del Frente Amplio llamó la atención sobre el hecho de que a los cristianos de esta generación les ha costado mostrarse como tales en el campo de la izquierda uruguaya.

El papa León XIV no va a mover la aguja de la creencia en Uruguay, pues el decrecimiento de la práctica del catolicismo responde a cambios religiosos profundos. Pero su visita sí permite animar las bases de una Iglesia que, aunque es la más pequeña de la región, tiene aún fuerte permeabilidad social. Quizás es una oportunidad para dar lugar a la identidad religiosa de un sector del catolicismo secularizado vinculado a la izquierda uruguaya.