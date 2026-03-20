Demasiado todo

En esta, su última película, la actriz-directora Maggie Gyllenhaal profundiza la línea autoral que ya había insinuado en la notable La hija oscura, donde el foco estaba puesto en la complejidad, las contradicciones y las zonas incómodas de la experiencia femenina. Aquí, sin embargo, da un salto hacia una propuesta mucho más expansiva y barroca, tanto en lo formal como en lo conceptual. Es importante señalar que ¡La novia! no forma parte del universo abordado por Guillermo del Toro en su propia versión de Frankenstein, sino que se trata de una relectura autónoma. Tampoco funciona como un homenaje a La novia de Frankenstein, el clásico de James Whale de 1935; por el contrario, nace en reacción a él. En aquella película la novia del título apenas existía como personaje –reducida a unos pocos ...