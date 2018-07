Desaparecidos sin campaña

El Estado mexicano aún no sabe bien cuántos ni quiénes son los miles de desaparecidos del país, pero este no fue un tema prioritario en la campaña electoral.

No fue el tema central de la campaña. No fue tema de ninguno de los tres debates preelectorales. No hubo propuestas concretas de los candidatos para atender la mayor crisis por la que atraviesa México: más de 34 mil personas desaparecidas en una década.

A mitad de junio el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México había exhortado por carta a los candidatos a respetar y no dejar que fuera letra muerta la recientemente creada ley general de desaparición forzada, impulsada por las familias de las víctimas, y garantizar la participación de éstas en las búsquedas. “Desde el Movimiento esperamos como mínimo una invitación para r...