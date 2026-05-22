Desde lejos no se ve

Hace más de 20 años, en el barrio Las Higueras de Durazno –conocido por la mayoría como La Higuera o simplemente La H entre los más jóvenes– comenzaron a construirse las primeras cooperativas de viviendas sociales con las que el gobierno departamental realojó a familias desplazadas por las crecidas del río Yi. Hasta entonces, Las Higueras formaba parte del cinturón rural de la ciudad. Era una zona de chacras, caminos de tierra, animales y árboles frutales. El nombre del barrio surge, justamente, por las higueras de uno de los dueños de esos terrenos: Las Higueras de Scaffo. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, para algunas familias el día a día dependía de las crecidas del Yi. Cada vez que se anunciaban lluvias intensas, muchas de ellas aprendieron a juntar, a las apuradas, lo poco ...