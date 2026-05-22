Desde lejos no se ve - Semanario Brecha
Edición 2113 Suscriptores
Las Higueras en Durazno: uno de los elegidos para el plan Más Barrio

Desde lejos no se ve

Cecilia Osorio desde Durazno 
22 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Surgido del realojo de familias tras las crecidas del río Yí, Las Higueras formará parte del plan integral de Presidencia de la República que promete reforzar la seguridad en zonas vulnerables del país. Brecha recorrió la zona y conversó con vecinos, docentes y referentes sociales que trabajan en el territorio para conocer su historia, sus necesidades y las expectativas que genera el programa.

Mural en el barrio Las Higueras, Durazno. Cecilia Osorio.

Hace más de 20 años, en el barrio Las Higueras de Durazno –conocido por la mayoría como La Higuera o simplemente La H entre los más jóvenes– comenzaron a construirse las primeras cooperativas de viviendas sociales con las que el gobierno departamental realojó a familias desplazadas por las crecidas del río Yi. Hasta entonces, Las Higueras formaba parte del cinturón rural de la ciudad. Era una zona de chacras, caminos de tierra, animales y árboles frutales. El nombre del barrio surge, justamente, por las higueras de uno de los dueños de esos terrenos: Las Higueras de Scaffo. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, para algunas familias el día a día dependía de las crecidas del Yi. Cada vez que se anunciaban lluvias intensas, muchas de ellas aprendieron a juntar, a las apuradas, lo poco ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2113 Uruguay
Palabras clave:

Artículos relacionados