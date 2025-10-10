Desenterrando al abuelo - Semanario Brecha
Los cubanos miran hacia afuera

Desenterrando al abuelo

Amaury Valdivia desde La Habana 
10 octubre, 2025
- Tiempo de lectura: 4 min

España abrió la posibilidad de acceder a la ciudadanía y decenas de miles de cubanos se agolparon en su consulado, signo del deseo de huida que está primando en la sociedad ante las dificultades económicas.

Ciudadanos cubanos hacen fila para entrar a la embajada de España en La Habana, en enero de 2024. AFP, Yamil Lage.

En los dos años que lleva recorriendo oficinas en busca de los documentos necesarios para solicitar la ciudadanía española, Tania asegura haberse «llenado de canas». El proceso ha sido una odisea constante. «Yo tenía el pelo negrísimo, sin una cana, y ahora vivo a base de tintes», dijo a Brecha, mientras esperaba a las afueras de un bufete internacional de La Habana para recoger certificaciones de nacimiento legalizadas. Había llegado al amanecer desde un pequeño pueblo de la provincia de Villa Clara, a casi 300 quilómetros de distancia. «Estos viajes de ida y vuelta dejan un gasto tremendo, pero son la única forma de resolver. Si los mismos papeles los solicitara desde mi municipio, ni con tres prórrogas de la "ley de los bisnietos" me alcanzaba para tenerlos a tiempo», ironizó. De tener ...

