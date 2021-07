Desfasados

Son muchas las notas sobre marihuana que comienzan explicando cómo se arma un porro, los efectos que tiene y todos los motivos por los que es una sustancia mucho menos dañina que, por ejemplo, el alcohol. Esta no es una de ellas. No porque se quiera evitar caer en un cliché, sino porque en Uruguay hace ya ocho años que existe una ley que regula el mercado de cannabis y, ya sea que se esté a favor, en contra de ella o que se tenga matices, se podría creer que la práctica de consumir marihuana ya no causa escándalo. Sin embargo, las declaraciones de algunos jerarcas sobre los clubes cannábicos o los autocultivadores –por ejemplo, las del fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga–, y los intentos por acceder a información protegida por la ley, hablan de que, para el gobierno, este no ...