DesPedidosYa

El asunto del mail: «Novedades». El contenido: un enlace a una reunión por Google Meet. Según contaron algunos de los trabajadores, «mandan mails para ese tipo de reuniones todo el tiempo»; «hablan de las ganancias de la empresa y después mandan un mail con lo mismo». Por esa razón, muchos de ellos no concurrieron. Pero las «novedades» no eran las mismas de siempre.

Cuando Malena1 volvía de su horario de descanso, se encontró con que la computadora no le funcionaba. No podía acceder al correo laboral, no podía comunicarse con los clientes; no podía trabajar. Favio viajaba en ómnibus; había terminado su jornada y se dirigía quién sabe a dónde. Una mujer estaba de licencia maternal. Había algunos disfrutando sus vacaciones en el este. Otros, al mismo tiempo, estaban en una reunión de equ...