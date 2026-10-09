 Después del manicomio - Semanario Brecha
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Una nueva marcha por salud mental y un cronograma posible para el cierre de los establecimientos asilares

Después del manicomio

Marina Zanatta
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 5 min

La Ley de Salud Mental prometió transformar el modelo de atención y terminar con las instituciones asilares, pero el plazo inicial previsto para 2025 quedó atrás. Mientras se proyecta el cierre para 2029, los defensores de la ley insisten en la necesidad de una política de Estado que proponga alternativas comunitarias y convocan a una nueva Marcha por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna para este sábado en Montevideo.

Marcha por la Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna. Diego Vila.

«El paciente mental es un estorbo para la sociedad, y la atención que de él se realiza se resuelve apelando a la fundación de asilos, lugares de reclusión del enfermo, donde sustraído a la vista de la población termina su infeliz existencia», escribió el psiquiatra francés Pierre Chanoit cuando visitó Uruguay en 1966. Como representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chanoit publicó un informe sobre el sistema de atención de los pacientes psiquiátricos de la época y las conclusiones eran fuertes: acusaba al Estado de considerarlos incurables y de utilizar el Vilardebó o la Colonia Etchepare como depósitos de personas y centros de exclusión social. Muchas décadas tuvieron que pasar –y muchas observaciones de la OPS y la OMS de ...

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Publicado en: Edición 2133 Uruguay
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