Después del manicomio

«El paciente mental es un estorbo para la sociedad, y la atención que de él se realiza se resuelve apelando a la fundación de asilos, lugares de reclusión del enfermo, donde sustraído a la vista de la población termina su infeliz existencia», escribió el psiquiatra francés Pierre Chanoit cuando visitó Uruguay en 1966. Como representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), Chanoit publicó un informe sobre el sistema de atención de los pacientes psiquiátricos de la época y las conclusiones eran fuertes: acusaba al Estado de considerarlos incurables y de utilizar el Vilardebó o la Colonia Etchepare como depósitos de personas y centros de exclusión social. Muchas décadas tuvieron que pasar –y muchas observaciones de la OPS y la OMS de ...