Don Obaldía y las verdades

En 2020, en plena pandemia, se recordaban los aniversarios de Idea Vilariño y Mario Benedetti. Caímos en la cuenta también de que hacían 100 años del nacimiento de Julio C. da Rosa, importantísimo escritor de Treinta y Tres cuya obra Mundo chico se reeditó ese año. Pedro Peña y yo hacíamos una columna bicéfala en La máquina de pensar, el programa de Pablo Silva Olazábal. Se llamó «Fahrenheit 450» porque buscaba rescatar los libros un grado antes de que ardieran, como en la novela de Bradbury. Aparecieron diversos autores y yo, imbuido de localismo, le dediqué un espacio a la enorme novela rural de Da Rosa, que, miren, no sé si no será pariente, la familia de mi abuela tiene historia en el pueblo. O capaz de Obaldía, cuyo nombre me invadió con insistencia, por lo que me puse a la tarea de b...