¿Dónde estás, general?

Si bien la discusión sobre el wilsonismo se intensificó en las últimas semanas, no es algo nuevo. En términos de posturas políticas, no parece claro que exista hoy un ala izquierda (o menos derecha) del Partido Nacional (PN). Tampoco es evidente que quienes participaron del buen resultado de Jorge Larrañaga en 2004 deban tender a reagruparse. Ni es evidente qué significaría, en esta situación, retomar el legado de Wilson Ferreira y la tradición nacionalista independiente anterior. Si intentamos dibujar un mapa, vemos una versión mínima de Alianza Nacional (AN), varios grupos que se consideran wilsonistas pero están fuera de AN y varios dirigentes que, viniendo de este sector y de una militancia wilsonista anterior, hoy están muy cercanos al sector liderado por el presidente de la repúblic...