La protección de las infancias frente a la violencia vicaria

Donde más duele

Cecilia Osorio
19 septiembre, 2025
El asesinato de dos niños a manos de su padre reavivó el debate sobre los marcos legales frente a la violencia de género, que en su forma más extrema instrumentaliza a los hijos para dañar a la madre. Ante este crimen, el Poder Ejecutivo propuso la conformación de una mesa de diálogo para revisar las políticas que abordan la problemática, mientras que desde el Frente Amplio surgen propuestas para tipificar el filicidio e incorporar la figura de la violencia vicaria en la normativa existente.

Concentración en la Torre Ejecutiva, tras el asesinato de los niños Francisco y Alfonsina, en el Departamento de Río Negro, el 5 de setiembre. Focouy, Dante Fernández

La trágica cronología del asesinato de Francisco y Alfonsina, de 2 y 6 años, evidenció las fallas de un sistema incapaz de proteger a las infancias frente a la violencia de género. Una violencia que, como una cebolla, puede desplegarse en capas cada vez más profundas hasta alcanzar su forma más extrema: la violencia vicaria. Aquella en la que el agresor ataca a los afectos más cercanos de la mujer –principalmente sus hijos– con el único propósito de infligirle el mayor sufrimiento posible.
El concepto de violencia vicaria, acuñado por la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, cobró relevancia en los últimos años, en especial a medida que las legislaciones de violencia basada en género comenzaron a establecer límites y vías de salida a las mujeres frente al maltrato en el ámbito intrafamiliar. ...

