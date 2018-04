Tabárez es ahora un entrevistado muy requerido, y la posibilidad de plantearle un cuestionario variado siempre es amenazada por el límite del tiempo. Con todo, en el encuentro con Brecha aparecieron los orígenes de un proyecto integral de trabajo que ya lleva once años, y ciertas confesiones sobre su primera experiencia en la década del 90, con la influencia de Casal en su cénit y con dirigentes que le negaban partidos de preparación a la selección por no gastar 30 mil dólares. También fue posible que se explayara algo más sobre su postura en torno al conflicto gremial de los jugadores, o su actual relación con la empresa Tenfield. En el final, una pregunta que no fue bienvenida.