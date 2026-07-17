Dos votos claves - Semanario Brecha
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Las negociaciones en torno a la rendición de cuentas

Dos votos claves

Mauricio Pérez
17 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 7 min

Cabildo Abierto está dispuesto a negociar con el gobierno los votos para la aprobación de la rendición. Ambas partes comienzan a delinear qué puntos serán claves para el acuerdo y cuáles son los límites de la negociación. En medio de ese proceso, las huestes cabildantes se muestran cada vez más distanciadas de sus exsocios en la coalición multicolor. El exsenador Guido Manini Ríos dice que tiene un diálogo habitual con Yamandú Orsi y que hace años que no habla con Luis Lacalle Pou.

Guido Manini Ríos llegando a la Torre Ejecutiva. Focouy, Dante Fernández.

El presidente de la república, Yamandú Orsi, y el exsenador Guido Manini Ríos tienen una buena relación. Generalmente, son intercambios vía WhatsApp; un ida y vuelta de mensajes que les permite dialogar sobre situaciones del devenir político y del gobierno. Desde marzo de 2025, además, tuvieron cuatro o cinco reuniones personales, cara a cara, para avanzar en acuerdos sobre temas de la agenda gubernamental y legislativa. Está previsto que en los próximos días ambos vuelvan a encontrarse. El líder cabildante afirmó a Brecha que solicitará una reunión formal con el mandatario para presentarle las propuestas en las que está trabajando su partido para «mejorar» el proyecto de rendición de cuentas y definir –a partir de allí– si los dos diputados cabildantes aportarán sus votos para aprobar la ...

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Publicado en: Edición 2121 Uruguay
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