Dos votos claves

El presidente de la república, Yamandú Orsi, y el exsenador Guido Manini Ríos tienen una buena relación. Generalmente, son intercambios vía WhatsApp; un ida y vuelta de mensajes que les permite dialogar sobre situaciones del devenir político y del gobierno. Desde marzo de 2025, además, tuvieron cuatro o cinco reuniones personales, cara a cara, para avanzar en acuerdos sobre temas de la agenda gubernamental y legislativa. Está previsto que en los próximos días ambos vuelvan a encontrarse. El líder cabildante afirmó a Brecha que solicitará una reunión formal con el mandatario para presentarle las propuestas en las que está trabajando su partido para «mejorar» el proyecto de rendición de cuentas y definir –a partir de allí– si los dos diputados cabildantes aportarán sus votos para aprobar la ...
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