Efectos secundarios

Por lo que las autoridades han comunicado hasta hoy, la etapa de la reforma del transporte metropolitano que se realizará durante la presente administración comprenderá cuatro de los ocho municipios montevideanos, dos de los 31 que existen en Canelones y ninguno de los maragatos. Esto si se hace una cuenta muy gruesa, enumerando los municipios por los que pasarían las dos líneas troncales que componen la propuesta y la vía en que confluyen, la avenida 18 de Julio. De acuerdo a la presentación que el intendente montevideano, Mario Bergara, llevó a cabo ante el legislativo departamental el 16 de abril, su trazo sigue siendo el concebido originalmente por el Grupo de Estudios de Transporte y Movilidad del Centro de Investigaciones Económicas. En tanto, parece que las aspiraciones del intenden...