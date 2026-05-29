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La reforma del transporte provocará un aumento del precio del suelo

Efectos secundarios

Salvador Neves
29 mayo, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Un estudio técnico encargado por la Intendencia de Montevideo, hasta ahora inédito, advierte sobre la necesidad de políticas complementarias para enfrentar las consecuencias sociales que provocaría el encarecimiento del precio del suelo en las zonas donde la reforma del transporte pretende construir nuevos carriles.

Render del Proyecto de Transporte Metropolitano, vista de la avenida 18 de Julio, desde Río Negro hacia Julio Herrera y Obes. Intendencia de Montevideo.

Por lo que las autoridades han comunicado hasta hoy, la etapa de la reforma del transporte metropolitano que se realizará durante la presente administración comprenderá cuatro de los ocho municipios montevideanos, dos de los 31 que existen en Canelones y ninguno de los maragatos. Esto si se hace una cuenta muy gruesa, enumerando los municipios por los que pasarían las dos líneas troncales que componen la propuesta y la vía en que confluyen, la avenida 18 de Julio. De acuerdo a la presentación que el intendente montevideano, Mario Bergara, llevó a cabo ante el legislativo departamental el 16 de abril, su trazo sigue siendo el concebido originalmente por el Grupo de Estudios de Transporte y Movilidad del Centro de Investigaciones Económicas. En tanto, parece que las aspiraciones del intenden...

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Publicado en: Edición 2114 Uruguay
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