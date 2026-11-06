El arca de Noé

La bienvenida aparición de Jorge Bertullo (Fray Bentos, 1956) en el mapa de la literatura uruguaya admite diversas consideraciones. La primera es la relevancia que tiene el Premio Nacional de Literatura a la hora de reconocer autores del interior del país, en un concurso que premia con absoluta transparencia la calidad de una obra; sin esta saludable circunstancia, quizás no estaríamos hablando de este volumen, ahora édito. Junto con ello, es de destacar el reconocimiento del premio a un género tan nuestro como el cuento. Otra mirada larga nos acerca la obra del debutante Bertullo en el marco de una respetable tradición oriental de literatura fluvial, sobre todo litoraleña, desde las evocaciones de Dámaso Antonio Larrañaga en su Diario del viaje de Montevideo a Paysandú (fundamentalmente, ...
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