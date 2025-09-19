El burnout de la Justicia

«Yo les ruego que miren con cariño el tema justicia», pidió la fiscal de Corte (interina), Mónica Ferrero, ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes. Durante poco más de tres horas, Ferrero reiteró el pedido de más presupuesto para la Fiscalía General de la Nación (FGN) de distintas maneras: suplicó, imploró, clamó, rogó, deprecó. Incluso lloró al hablar de las vicisitudes que enfrentan los fiscales en su trabajo diario, con un aumento de las solicitudes de licencia por burnout.1
La intervención de Ferrero ante los legisladores tenía un motivo: el proyecto de ley de presupuesto contempla solo cuatro de las 19 solicitudes presentadas por la FGN para este quinquenio. De los 17 millones de dólares de incremento pedidos (que representan el 30 ...
