Jueces, fiscales y defensores públicos reclaman más presupuesto

El burnout de la Justicia

Mauricio Pérez
19 septiembre, 2025
Los tres gremios de trabajadores están disconformes con el aumento marginal de presupuesto para el Poder Judicial y la Fiscalía, y alertan que la falta de recursos pone al sistema de justicia al borde del quiebre. El Ejecutivo asignó fondos solo para dos juzgados especializados en violencia de género, un área que –todos coinciden– está al límite de sus capacidades para brindar una respuesta efectiva.

«Yo les ruego que miren con cariño el tema justicia», pidió la fiscal de Corte (interina), Mónica Ferrero, ante la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes. Durante poco más de tres horas, Ferrero reiteró el pedido de más presupuesto para la Fiscalía General de la Nación (FGN) de distintas maneras: suplicó, imploró, clamó, rogó, deprecó. Incluso lloró al hablar de las vicisitudes que enfrentan los fiscales en su trabajo diario, con un aumento de las solicitudes de licencia por burnout.1
La intervención de Ferrero ante los legisladores tenía un motivo: el proyecto de ley de presupuesto contempla solo cuatro de las 19 solicitudes presentadas por la FGN para este quinquenio. De los 17 millones de dólares de incremento pedidos (que representan el 30 ...

