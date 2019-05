El camino más largo

No Te Va Gustar cumple un cuarto de siglo convertido en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock uruguayo y regional. En “Memorias del olvido”, su biografía oficial, son los propios integrantes los que cuentan la historia. Y 2019 también trae un disco nuevo: “Otras canciones”, que será presentado a principios de junio con cuatro fechas en el Auditorio Nacional del Sodre.

“Me pasaron tantas cosas/ y no me acuerdo de nada”, canta Emiliano Brancciari en los

primeros versos de “Memorias del olvido”, noveno tema de Por lo menos hoy (2010),

el sexto álbum de estudio de No Te Va Gustar. La biografía oficial de la banda

–recientemente editada, en versión física y digital, por Editorial Planeta–

lleva como título, justamente, Memorias del olvido. Y el oxímoron no es

gratuito...