 El catálogo como una constelación - Semanario Brecha
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Con la editora argentina Leonora Djament

El catálogo como una constelación

Alejandro Ferrari
4 septiembre, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

En el marco de la celebración por los diez años de la librería Escaramuza, se realizó el festival Constelaciones Eternas junto con la editorial argentina Eterna Cadencia. Su directora editorial, Leonora Djament, que participó de algunas de las actividades, una de ellas en la Universidad de la República, conversó con Brecha acerca de su trabajo ininterrumpido en el mundo editorial y del proyecto que lleva adelante desde hace 18 años, pensado en forma de constelación, en la editorial que dirige.

Leonora Djament. Magdalena Gutiérrez.

El festival de literatura contemporánea Constelaciones Eternas, pensado como un espacio de encuentro de los distintos protagonistas de la cadena del libro, contó con charlas, talleres de lectura y escritura, y lecturas abiertas. Leonora Djament, directora editorial de Eterna Cadencia, participó junto a autores y traductores del sello, tales como Alejandra Kamiya, Martín Kohan, Hernán Ronsino, Jorge Consiglio, Cecilia Pavón, Luis Sagasti y la editora Virginia Ruano. Del medio local se unieron los autores Lalo Barrubia, Inés Bortagaray, Horacio Cavallo, Ailín Curbelo, Fernando Foglino, Lucía de León, Daniel Mella, Sebastián Miguez Conde, Felipe Polleri, Lourdes Silva, Tamara Silva Bernaschina y Dani Umpi. El festival, realizado entre el 27 y el 29 de agosto, fue organizado en coordinación co...

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Publicado en: Cultura Edición 2128
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