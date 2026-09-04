El catálogo como una constelación

El festival de literatura contemporánea Constelaciones Eternas, pensado como un espacio de encuentro de los distintos protagonistas de la cadena del libro, contó con charlas, talleres de lectura y escritura, y lecturas abiertas. Leonora Djament, directora editorial de Eterna Cadencia, participó junto a autores y traductores del sello, tales como Alejandra Kamiya, Martín Kohan, Hernán Ronsino, Jorge Consiglio, Cecilia Pavón, Luis Sagasti y la editora Virginia Ruano. Del medio local se unieron los autores Lalo Barrubia, Inés Bortagaray, Horacio Cavallo, Ailín Curbelo, Fernando Foglino, Lucía de León, Daniel Mella, Sebastián Miguez Conde, Felipe Polleri, Lourdes Silva, Tamara Silva Bernaschina y Dani Umpi. El festival, realizado entre el 27 y el 29 de agosto, fue organizado en coordinación co...
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