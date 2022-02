El cielo por asalto

—Me gustaría empezar por esa anécdota que contás en la introducción a tu libro Mostras del rock [véase recuadro], que me parece muy significativa. Me refiero a cuando viste a Grace Slick, de Jefferson Airplane, aparecer fugazmente en la película American Pop.

—Esa anécdota es para mí doblemente especial, por ser no solo el relato de cómo me inicié en la música, sino porque tardé en darme cuenta de que lo era. El recuerdo siempre era bueno, porque de alguna manera derivó en que mis padres me anotaron en las clases de música del colegio, y luego tocaba la guitarra y todo lo demás. Fue mucho tiempo después que entendí que no era casualidad que el único instante que la cámara enfoca a una mujer, en esa película, haya sido el momento que me marcó. Olvidé ese recuerdo muchos años, mi relato ...