El coraje de la verdad

Para Ilan Pappé, la limpieza étnica «es un esfuerzo encaminado a homogeneizar un país étnicamente heterogéneo mediante la expulsión de un grupo particular de personas y su conversión en refugiados, lo que se consigue demoliendo los hogares de donde se los ha sacado».1 Con el apoyo de potencias imperialistas (los británicos primero, Estados Unidos después), y mediante el bombardeo de barrios enteros y el incendio de casas y campos de cultivo, en 1948, las fuerzas israelíes se hicieron con el 78 por ciento del territorio palestino. Aunque el proceso comenzó mucho tiempo atrás, este fue el año de la imposición por la fuerza del «Estado judío de Israel».

Frantz Fanon advierte que «el colonialismo no es una máquina de pensar, no es un cuerpo dotado de razón. Es la violencia en estado de natural...