Sobre Derroteros, primer libro de la colección Nuestra Política

El cruce de caminos

Franco Morosoli
24 octubre, 2025
El libro del sociólogo argentino Eduardo Rinesi apunta a rescatar un conjunto de pensamientos políticos surgidos en Argentina –y en diálogo con América Latina– fruto del acercamiento de dos de las grandes tradiciones de las izquierdas: la marxista y la nacional-popular.

Derroteros. Notas sobre la izquierda y la nación, de Eduardo Rinesi. Ediciones del Berretín, Montevideo, 2025. 124 págs.

La historia de las izquierdas latinoamericanas durante el siglo XX ha estado marcada, salvo pocas e importantes excepciones –como la conformación de la Unidad Popular en Chile o el Frente Amplio en Uruguay–, por el conflicto interno y la fragmentación. Si nos trasladamos a Argentina, la situación se complejiza aún más gracias a la irrupción, a mediados de siglo, de un potente movimiento de masas que modificó de manera sustancial la forma de pensar la política y las izquierdas: el peronismo. En este sentido, el primer libro de la colección Nuestra Política, lanzado por Ediciones del Berretín y escrito por el sociólogo argentino Eduardo Rinesi, ofrece un valioso rescate de los momentos de cruce y acercamiento de dos de las grandes tradiciones intelectuales latinoamericanas del siglo XX: la m...

