El diablo metió la cola

En el mundo de Isaac Bashevis Singer (1902-1991) Dios es una figura omnipresente, a la que se teme y respeta, porque su mirada no deja pasar ni una y en sus veleidades de tirano aflora más el castigo que el perdón. En ese mundo que vive temeroso de Dios, el diablo no deja de meter la cola para enemistar a los mortales con el todopoderoso, valiéndose de una serie de demonios menores o de algún insufrible dibbuk, que no es otra cosa que el alma de un muerto que se mete en el cuerpo de un vivo para manejar a su antojo la conducta del desgraciado. La mayoría de los personajes de Isaac Bashevis Singer viven en pequeñas comunidades judías de Polonia, en las que la figura del rabino unifica y preserva la tradición, aunque muchas veces no tenga ni la fuerza ni las armas para enfrentar al mal. En e...