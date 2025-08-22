El elegido – Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Ernesto Vila (1936-2025)

El elegido

Gabriel Peluffo Linari
22 agosto, 2025
- Tiempo de lectura: 3 min

Desde la mañana del miércoles 20 de agosto, un reguero de palabras consternadas extendió la noticia de lo irreparable, especialmente para tantos de aquellos que pudimos comulgar en ese lugar donde la razón existencial y la intransigencia ética tuvieron y seguirán teniendo un referente mayor en la figura del artista Ernesto Vila.

Oscar Bonilla

Había logrado esparcir en el amplísimo círculo de amigos y allegados su fraternidad traslúcida que tamizó primero en tempranas incursiones artísticas, luego en el duro trance de la prisión política y más tarde en el exilio hasta su definitivo regreso a Uruguay, en 1986. Desde ese momento, su prolífica obra estuvo urdida por una suerte de nostalgia vital, siempre apta para activar vibraciones del pasado colectivo y, también, para sanas y esporádicas acometidas del humor; obra que derivó en una exquisita disección poética de su memoria personal como encarnadura de la memoria social. Sin duda, acabamos de perder a un referente imprescindible en la vida de nuestra menuda colectividad pensante (y sintiente), enfrentada ahora al desafío de sobrevivir en un planeta en crisis.
La noche del martes ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2074
Palabras clave:

Artículos relacionados

Cultura
Antiguas y nuevas vanguardias en el MNAV

Carmelo Arden Quin y su contexto

María Simon