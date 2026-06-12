El enigma - Semanario Brecha
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Indio Solari (1949-∞)

El enigma

Soledad Castro Lazaroff
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El verdadero misterio que nos ha dejado el arte del Indio no es el de sus canciones ni el de sus silencios, ni siquiera el de esa figura que construyó con persistencia a lo largo del tiempo, continuamente a medias entre la presencia y la fuga. ¿Cuál es, entonces?

El Indio Solari durante una entrevista en Vorterix. Red social X, Vorterix.

Es el misterio de cómo un artista tan refractario a las lógicas del mercado y desconfiado de las instituciones logró convertirse en referencia emocional para sectores sociales que, en apariencia, no tienen nada en común. En el amor por su poesía conviven obreros y profesionales, marginales y empresarios, presos y vecinos en alerta, estudiantes y jubilados, habitantes de los márgenes urbanos y de los barrios acomodados. Pocos fenómenos culturales (¿cuál?) han conseguido reunir bajo una misma liturgia a públicos tan diversos sin hacer ningún esfuerzo por borrar las diferencias. Así, mientras la Argentina de los noventa se fragmentaba y tribalizaba, el universo ricotero se consolidaba como un territorio extraño en el que las fronteras parecían suspenderse. ¿Cómo lograron que millones de perso...

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Publicado en: Edición 2116 Especial: El bello fiero fuego
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