El escudo infalible - Semanario Brecha
Edición 2117 Suscriptores
Escalada nuclear a la vista

El escudo infalible

Raúl Zibechi
18 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

El tabú nuclear se está resquebrajando aceleradamente desde la derrota de Israel y Estados Unidos ante Irán. La respuesta nuclear está empezando a ocupar las primeras planas y cada vez son menos los que se horrorizan ante la posible utilización de esas armas, sobre todo cuando los países agredidos sienten que es la mejor defensa que pueden esgrimir.

Test de arma nuclear en la Operación Crossroads, en la base militar de Estados Unidos en Micronesia, en julio de 1946. Wikicommons, Departamento de Defensa de Estados Unidos.

El lunes 1 los analistas geopolíticos Larry Johnson y Pepe Escobar aseguraban en medios diferentes que «si las nubes oscuras persisten, Teherán está listo para pasar de la ambigüedad nuclear a la detonación de un dispositivo nuclear en territorio iraní» (The Unz Review, 9-VI-26). Nadie los desmintió, pese a las ambigüedades y medias palabras que no consiguen aclarar qué sería el tal «dispositivo», que en otras traducciones se menciona como «artefacto». La historia es tan breve como sustanciosa. El 28 de mayo se produjo una llamada telefónica de 105 minutos entre el presidente iraní Masud Pezeshkián y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. Islamabad es el canal de comunicación entre Washington y Teherán, aunque todo indica que China estaría moviendo los hilos en Pakistán, uno de sus ...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Edición 2117 Mundo
Palabras clave:

Artículos relacionados