El Estado, la Policía y los ocupantes

«Know your rights» (conocé tus derechos), cantaba The Clash en 1982. Los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo los conocen: saben que están ocupando las tierras de un privado y saben que el derecho a la vivienda, del que no disfrutan, está consagrado en la Constitución. Denuncia de por medio, cuando parecía haberse llegado a una solución para el realojo de los ocupantes, la Policía irrumpió en el barrio para llevarse detenidos a algunos de ellos.