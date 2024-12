El genio desconfiado

En un capítulo de la serie Feud: Capote vs. The Swans, Truman Capote asegura: «Jamás confiaría en un escritor, al final siempre tiene la última palabra». La frase parece resumir la quintaesencia del icónico autor norteamericano, famoso por inspirarse en la realidad para dar rienda suelta a sus historias. Y por tener siempre la última palabra. Sus primeros libros se basaban en su infancia pobre en el sur, pero se consagró mundialmente con A sangre fría, esa «novela de no ficción» para la cual estuvo investigando durante años, después de que un crimen brutal en Kansas le llamara la atención. Al final, volvió a la palestra del escándalo cuando publicó un avance de la que sería su novela póstuma, Plegarias atendidas, sobre la jet set neoyorquina.

La serie creada por Ryan Murphy trata precisame...