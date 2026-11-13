El hermano menor

Entre 2014 y 2022, el historietista francés Riad Sattouf publicó la historieta autobiográfica El árabe del futuro en seis tomos que totalizan más de 1.000 páginas. En ellos narraba sus experiencias como hijo de una familia siriofrancesa, la evolución del matrimonio de sus padres y su vida repartida entre dos culturas, dos grupos familiares muy distintos y dos países con historia y costumbres casi antagónicas. Esta saga, que le llevó ocho años completar, le valió numerosos premios y distinciones hasta recibir en 2023 el Grand Prix de la Ville d’Angoulême, uno de los reconocimientos más importantes del mundo de la historieta.

La historia de Riad Sattouf y su familia tiene todo para cautivar a los lectores, no solo por el choque de culturas que pone en escena, sino también por transcurrir en países como Siria y Libia bajo los gobiernos de Gadafi y Al Asad.

El abordaje narrativo de Sattouf es similar al que utilizó el canadiense Guy Delisle en sus libros Shenzhen o Pyongyang, en los que aborda las peculiaridades culturales de países lejanos con historias políticas complejas con una mirada extranjera, a menudo humorística y deliberadamente ingenua. En el caso de Sattouf lo hace abordando el punto de vista de su yo niño. Un niño obligado a lograr que los mundos culturales, políticos y sociales de su padre y su madre alcancen en su cuerpo y mente algo parecido a una coherencia o un sentido. Esta disonancia se vuelve más fuerte cuando, con el pasaje del tiempo, los mundos paternos y maternos divergen todavía más a medida que el amor retrocede y abandonan cualquier esfuerzo por acercar sus posturas ideológicas o adaptar sus comportamientos sociales. El punto de ruptura lo marca la abducción del hijo menor de la familia, Fadi, de 5 años, a quien su padre rapta en Francia para llevarlo a vivir con él a Siria. En El árabe del futuro el rapto de Fadi ocurre al final del tomo 4, y es en este punto de la línea del tiempo donde comienza esta nueva publicación de dos tomos que ahora se edita.

Yo, Fadi. El hermano robado. Tomo 1 (1986-1994) plantea un cambio evidente respecto con la saga anterior: la primera persona de la narración corresponde al hermano menor. Sin embargo, la voz narrativa de Fadi está mediada por el autor implícito, que sigue siendo Riad. Y aquí se abre una pregunta inevitable: ¿cuán diferente es el punto de vista de Fadi respecto a lo que ya conocemos de sobra tras haber leído los seis tomos de la saga familiar? Yo diría que poco o nada: no hay mucho en Fadi que contradiga la cosmovisión de su hermano. La infancia de Fadi en Siria es muy parecida a la de Riad. También lo es su mirada sobre el carácter deleznable de su padre y sobre el comportamiento de la gente. Lo que cambia, aunque levemente, son las anécdotas, pero sirven para demostrar lo que quiere demostrar Riad: que su padre era incontestablemente una persona horrible en un país horrible. A lo sumo, los testimonios de Fadi –que el autor recabó en entrevistas en 2011 y 2012– sirven, sobre todo, para ilustrar el sufrimiento extremo que padeció el niño al ser separado de su madre.

¿Es por eso desaconsejable leer Yo, Fadi? Para nada: sigue siendo una historia de El árabe del futuro y quien haya lamentado el fin de la serie en 2022 puede alegrarse de contar ahora con nuevas páginas. La única pregunta que queda flotando es por qué Sattouf creyó que era necesario que Fadi contara su historia. Y es que cuando el lector se encuentra con un título que desembozadamente señala que la voz que narra es otra, piensa que Fadi tendrá opiniones o puntos de vista que difieran de los de su hermano y que vienen a complejizar la saga anterior. ¿No hubiera sido enriquecedor encontrarse con un Fadi que le contestara a Riad desde otra mirada? Porque, vamos, si esta historia se propone ser de contrastes, es de deplorar que Riad no haya encontrado nada que permita matizar ese retrato cerrado sobre los musulmanes en general y sobre su padre en particular. Todavía queda un segundo volumen por delante y, aunque tras siete volúmenes ya queden pocas esperanzas de cambio, también es cierto que nadie que haya llegado hasta aquí va a ser capaz de parar de leer.