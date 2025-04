El héroe americano

«Algunas veces escribo una frase que ofrece una oportunidad para, por ejemplo, un objeto directo o un adjetivo predicativo y no tengo ni idea de cuál será la palabra, solo sé lo que no quiero, la palabra convencional: la noche oscureció. No quiero oscureció. Querría, pienso, una palabra que tenga cuatro sílabas y un largo sonido de “a”. Tal vez significará “oscuro”, o quizás tomaría una nueva dirección.»1 Nacido en 1944 en Estados Unidos, Richard Ford es autor de una gran variedad de novelas, cuentos y poemas. Sin embargo, fue Frank Bascombe quien lanzó a Ford a la fama: aparecido por primera vez en 1986 en la novela El periodista deportivo, su derrotero vital se completaría a lo largo de otras tres: El Día de la Independencia (1995), Acción de Gracias (2006) y la reciente Sé mía (2024). C...