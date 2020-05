El hombre desdoblado

Novelista, cantante, dramaturgo, ingeniero, poeta, trompetista, autor de óperas, canciones y guiones de películas, traductor, inventor, pornógrafo, director artístico de compañías discográficas, ocasional actor, pintor y escultor, restaurador de automóviles, crítico de música, patafísico: Boris Vian vivió mil vidas en sólo 39 años.

“J’irai cracher sur vos tombes (escupiré sobre vuestra

tumba), Francia 1959, dirigida por Michel Gast, con libreto de Gast y varios,

incluido Boris Vian, es un bodrio francés, del cual, si querés verlo, hay una

copia de 35 milímetros en el Archivo de Cinemateca. No lo volví a ver después

de su estreno y espero no volver a verlo nunca.” Eso me escribía Manuel

Martínez Carril en 2009 y razón no le faltaba para evitar volver a ver la

película de Gast.

...