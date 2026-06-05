El lado privado

Desde que las inconsistencias en su declaración jurada tomaron estado público, hace ya casi dos semanas, el presidente Yamandú Orsi y su círculo de confianza han ido difundiendo reactiva y fragmentariamente informaciones que no constan en el documento presentado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Primero fue la boleta enviada a la periodista Patricia Madrid, que había detectado que los números no cerraban y lo había informado en Así nos va,de Radio Carve(25-V-26). Ese documento empeoró la situación, porque expuso una diferencia de 25 mil dólares entre el precio de mercado de la Hyundai Santa Fe modelo 2025 y el cobrado al presidente ocho días antes de su asunción. La Presidencia dijo que la diferencia se debía a una «gentileza» empresarial. A medida que las suspicacias crecían...
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