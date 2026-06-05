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Los empresarios envueltos en la trama de la camioneta de Orsi

El lado privado

Leonardo Cardozo
5 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 8 min

Detrás de las atenciones y las donaciones a la campaña de Yamandú Orsi, se atisban figuras empresariales que ubicaron el corazón de sus negocios en Canelones, cuando el presidente estaba en la cúpula de la intendencia. El goteo de información que ha ido suministrando el gobierno empieza a revelar relaciones de poder que no estaban en primera plana.

Yamandú Orsi durante la inauguración del centro comercial Car One, en el departamento de Canelones, en 2020. Facebook de Car One.

Desde que las inconsistencias en su declaración jurada tomaron estado público, hace ya casi dos semanas, el presidente Yamandú Orsi y su círculo de confianza han ido difundiendo reactiva y fragmentariamente informaciones que no constan en el documento presentado ante la Junta de Transparencia y Ética Pública. Primero fue la boleta enviada a la periodista Patricia Madrid, que había detectado que los números no cerraban y lo había informado en Así nos va,de Radio Carve(25-V-26). Ese documento empeoró la situación, porque expuso una diferencia de 25 mil dólares entre el precio de mercado de la Hyundai Santa Fe modelo 2025 y el cobrado al presidente ocho días antes de su asunción. La Presidencia dijo que la diferencia se debía a una «gentileza» empresarial. A medida que las suspicacias crecían...

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Publicado en: Edición 2115 Sin categoría Uruguay
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