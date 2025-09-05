El largo viaje hacia la primera persona – Semanario Brecha
Memorias de Beatriz Sarlo

El largo viaje hacia la primera persona

María José Santacreu
5 septiembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

Nadie pensó que esto fuera a suceder. Que Beatriz Sarlo, una crítica tan reacia a lo biográfico, fuera algún día a escribir unas memorias. Pero tras su muerte, la editorial Siglo XXI editó No entender. Memorias de una intelectual, un libro que tal como cabía suponer traiciona casi cada presupuesto del género memorialístico, sin por ello dejar de ser, claro, en sí mismo memorable.

Planeta de libros, Alejandra López

Uno mira el tamaño del libro y se decepciona. Lee la contratapa y se decepciona. Después abre el libro.
El primer texto que el lector encuentra es este: «No es un libro de recuerdos. Es un libro de recuerdos. Entre estas dos proposiciones se moverá el texto. Son mis recuerdos de otros, procesados por lo que hoy creo saber. La experiencia del pasado siempre es experiencia de otro. Ninguna idea de intangibilidad de la memoria. Ningún sentimentalismo cheap. Atención al peligro de las efusiones subjetivas y la nostalgia nebulosa. Todo es duro y nítido.
Los personajes o episodios elegidos fueron fundamentales en la formación de una intelectual bastante típica si se la observa desde una perspectiva a lo Bourdieu. Sería una especie de Bourdieu personal, aplicado a mi propia formación».1
Ah, muy b...

Publicado en: Cultura Edición 2076
Palabras clave:

