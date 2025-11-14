El largo y sinuoso camino - Semanario Brecha
Con la actriz y directora Margarita Musto

El largo y sinuoso camino

Daiana García
14 noviembre, 2025
Margarita Musto dirige en el Teatro El Galpón Personas, lugares & cosas, del dramaturgo inglés Duncan Macmillan. La obra tiene como protagonista a Ema, una actriz adicta que intenta rehabilitarse. Es un texto que no solo ilustra el consumo problemático y sus conflictos, sino que propone una reflexión profunda sobre las adicciones, sobre el camino sinuoso de la recuperación y la importancia del sostén colectivo. Una obra que mira de frente a las personas adictas y a quienes las acompañan, reconociendo la humanidad y el esfuerzo que sostienen en cada intento de sanar.

Difusión Gustavo Castagnello.

—¿Qué te motivó a elegir este texto y a hablar de las adicciones?
—La propuesta vino de parte del Teatro El Galpón. Se trata de una obra que estaba teniendo muy buena recepción en Inglaterra, que es donde se estrenó, porque el autor es inglés. Incluso la estrenó en 2015 y la volvieron a subir a escena, y está en cartel en otras ciudades ahora, como Buenos Aires y Nueva York.
En cuanto al interés del tema, es como dice el autor: todos sabemos que este problema existe, convivimos con él, lo padecemos –muchos muy de cerca, otros desde más lejos–, pero nunca se ha tratado bien. Siempre ha estado acompañado de imaginarios desacertados. Lo interesante de Personas, lugares & cosas es que nos muestra la otra parte, lo que tiene menos glamour, no toda esta cosa romantizada del club de los 27, s...

Edición 2086
