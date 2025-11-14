El largo y sinuoso camino

—¿Qué te motivó a elegir este texto y a hablar de las adicciones?

—La propuesta vino de parte del Teatro El Galpón. Se trata de una obra que estaba teniendo muy buena recepción en Inglaterra, que es donde se estrenó, porque el autor es inglés. Incluso la estrenó en 2015 y la volvieron a subir a escena, y está en cartel en otras ciudades ahora, como Buenos Aires y Nueva York.

En cuanto al interés del tema, es como dice el autor: todos sabemos que este problema existe, convivimos con él, lo padecemos –muchos muy de cerca, otros desde más lejos–, pero nunca se ha tratado bien. Siempre ha estado acompañado de imaginarios desacertados. Lo interesante de Personas, lugares & cosas es que nos muestra la otra parte, lo que tiene menos glamour, no toda esta cosa romantizada del club de los 27, s...