El mar de la escritura

—A poco de empezar a leer las crónicas reunidas en Hasta el sol y todas las ciudades en el medio, lo que uno entiende es que esos textos de longitud muy variable bien podrían ser ensayos más largos. ¿Son modelos condensados de un relato capaz de dispersarse y expandirse?

—Tiene que ver con las características del género textual crónica, que da esa posibilidad de dialogar con la coyuntura, que en este caso son paisajes vistos por primera vez y la ocasión de aplicar esa pincelada lacónica que tiene larga tradición y que te da la posibilidad de sugerir. Me refiero a la estructura del fragmento, de la porción, del no hacerlas demasiado explicativas ni desarrollar aspectos que son dejados a la voluntad de quien lee, porque no están completamente desarrollados. Eso es completamente deliberado y ...