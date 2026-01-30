El misterio de Gabriel Delacoste

Estimados amigos del semanario Brecha:

Con relación al artículo de Gabriel Delacoste, publicado en la pasada edición del semanario bajo el título «Seguir la discusión», que contiene al pasar una serie de insidiosas afirmaciones carentes de todo sustento, que atribuyen a Alberto Methol Ferré algún tipo de complacencia con las dictaduras o con la política de Estados Unidos en América Latina en la década del 70, nos parece oportuno –y a manera de desagravio– compartir con los lectores de Brecha una carta inédita que José Pepe Mujica envió al Club de Periodistas de México, en ocasión de la concesión del Premio Internacional Póstumo a Alberto Methol Ferré.

Montevideo, 9 de marzo de 2015

Sres. del Club de Periodistas de México

Estimadas amigas y amigos:

Reciban un cálido abrazo y mis felicitaciones por la organización de este homenaje, la concesión de vuestro Premio Internacional Póstumo a Alberto Methol Ferré.

Terminé hace pocos días mi periplo como presidente de mi país, pero no mi camino como luchador social, que inicié cuando tenía 14 años. Estoy llegando a los 80, y se plantan ante mí nuevas y urgentes responsabilidades con mi país y con mi gente, que me impiden estar con vosotros como me hubiese gustado y como nuestro querido Tucho Methol se hubiese merecido.

Methol fue un pensador trascendente de nuestro país, y me atrevería a decir de nuestra América Latina, por muchas de sus ideas, de sus reflexiones, de sus visiones de nuestra historia y de la realidad actual. Pero lo fue principalmente por su permanente desafío a pensar, a abrir nuestras mentes, a rechazar los lugares comunes.

A Methol tenemos que homenajearlo reviviéndolo en los desafíos de nuestra vida, de nuestro acontecer actual, el homenaje tiene que servirnos para plantearnos en profundidad los grandes dilemas de nuestra sociedad, tal como él lo hubiese hecho si hubiese podido estar presente.

Recordarle nos debe ayudar a buscar dentro de nosotros lo mejor, para intentar repensar el tiempo que nos toca vivir.

Por su frescura, su independencia y su audacia para pensar, por su irreverencia frente a los lugares comunes, por su actitud intelectual permanentemente desafiante, sigue siendo un pensador moderno, contemporáneo, presente en nuestros presentes.

Escribo estas líneas desde este lejano rincón del sur latinoamericano, el Uruguay, al que Methol calificara como «la llave de la cuenca del Plata y el Atlántico sur».

¡Cuán actuales siguen siendo las reflexiones sobre nuestra América Latina de este hombre que se atrevió hace medio siglo a pensar al Uruguay como problema!

En esta época en la que, con contradicciones y contramarchas, la integración de nuestra región da pasos significativos, en esta época en la que esa unión es más necesaria y urgente que nunca, debemos más que nunca convocar en nuestras reflexiones el espíritu crítico, la permanente provocación intelectual de una mente inquieta y sin prejuicios como la de Tucho Methol.

Por todo ello, queridos amigos, felicitaciones por vuestra iniciativa, y el deseo de que logren instalar en el debate la frescura, la profundidad y la amplitud de miras que a Methol le hubiese gustado.

Un saludo afectuoso,

José Mujica

Senador #

Cordialmente,

Asociación Alberto Methol Ferré