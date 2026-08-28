El Nardone de Pedro

Al trabajo y adelante! es a la biografía de Benito Nardone lo que la Historia de los Tupamaros de Eleuterio Fernández Huidobro a la historia propiamente dicha de esa organización. Y la afirmación no pretende disminuir el valor de ninguna de esas obras. Solo ayuda a recordar que el pasado puede recorrerse –también– en búsqueda de cimientos para un proyecto político; cimientos todavía sanos, capaces de sostener su proyección. Es probable que este sea un ejercicio indispensable para cualquiera que se tome en serio algún programa. Leyéndolo, hay oportunidades de entender mejor qué se persigue y por qué. Sobre Nardone también existe una historia propiamente dicha. Está cumpliendo 45 años Benito Nardone. El ruralismo hacia el poder (1945-1958), de Raúl Jacob, un texto obligatorio para conocer el...
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