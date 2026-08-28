 El Nardone de Pedro - Semanario Brecha
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Sobre ¡Al trabajo y adelante!, de Pedro Bordaberry

El Nardone de Pedro

Salvador Neves
28 agosto, 2026
- Tiempo de lectura: 10 min

Pedro Bordaberry acaba de publicar un libro sobre la historia de Benito Nardone, Chico Tazo, que la propia contratapa define –vaya a saber por qué– como «novela histórica». A contraluz, el libro también reconstruye aspectos de alguien menos conocido, Domingo Bordaberry, indudable coautor del personaje por el que Nardone pasaría a la historia como el líder de un verdadero movimiento de masas en el medio rural y no solo como un exboxeador exizquierdista, envuelto durante sus últimos años en un oscuro vínculo con la CIA.

¡Al trabajo y adelante! Vigencia y legado de Benito Nardone, Chico Tazo, de Pedro Bordaberry. Sudamericana, Montevideo, 2026. 288 págs.

Al trabajo y adelante! es a la biografía de Benito Nardone lo que la Historia de los Tupamaros de Eleuterio Fernández Huidobro a la historia propiamente dicha de esa organización. Y la afirmación no pretende disminuir el valor de ninguna de esas obras. Solo ayuda a recordar que el pasado puede recorrerse –también– en búsqueda de cimientos para un proyecto político; cimientos todavía sanos, capaces de sostener su proyección. Es probable que este sea un ejercicio indispensable para cualquiera que se tome en serio algún programa. Leyéndolo, hay oportunidades de entender mejor qué se persigue y por qué. Sobre Nardone también existe una historia propiamente dicha. Está cumpliendo 45 años Benito Nardone. El ruralismo hacia el poder (1945-1958), de Raúl Jacob, un texto obligatorio para conocer el...

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Publicado en: Edición 2127 Uruguay
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