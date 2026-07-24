El ojo blindado - Semanario Brecha
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La discusión sobre las transferencias monetarias para los hogares más vulnerables

El ojo blindado

Luciano Costabel
24 julio, 2026
- Tiempo de lectura: 9 min

El gobierno se propone rediseñar una de las principales herramientas de política social del país. La reforma plantea unificar las transferencias para hogares con niños, concentrar los mayores recursos en la primera infancia y modificar las condiciones para mantenerlas. El proyecto elimina las restricciones de consumo y flexibiliza las sanciones por incumplimiento, dos cambios que causaron previsibles reparos en la oposición.

Tarjeta Uruguay Social. Mides.

Casi 20 años después de la creación del Plan de Equidad, el gobierno frenteamplista se propone una nueva modificación del sistema de transferencias monetarias para hogares vulnerables con niños a cargo. El proyecto incluido en la rendición de cuentas pretende desarmar, de manera progresiva, el esquema vigente y sustituirlo por una única transferencia, con nuevas reglas de acceso, cobro y permanencia. El cambio alcanza a un modelo que hoy combina prestaciones con lógicas diferentes. Por ejemplo, en mayo, las asignaciones familiares del Plan de Equidad llegaban a unos 406 mil beneficiarios; la Tarjeta Uruguay Social (TUS) tenía más de 107 mil titulares y el Bono Crianza alcanzaba a 31.388 personas. Buena parte de ellos con más de una prestación al mismo tiempo. La reforma apunta a ...

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Publicado en: Edición 2122 Uruguay
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