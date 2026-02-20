El olor del napalm por la mañana

Un vehículo perdido en el campo expulsa humo desde la valija. Un hombre mayor con una biblia en las manos camina entre el pastizal y se detiene sobre la ventana. Adentro, una pareja se desangra. Sonny, un predicador texano, se pone de cuclillas, apaga la radio del auto y tienta algunas preguntas para acertar con la fe del joven y dar la extremaunción adecuada. Él se limita a asentar la cabeza o expresarse de modo monosílabo, pero Sonny no solicita más de él para acceder a su credo. Un oficial lo interrumpe y le pide que se aleje. Sonny entonces se retira, pero persevera en su convicción: antes de vivir 100 años para luego padecer el infierno, él podría perecer ese mismo día si de ese modo se ganara el cielo. Sonny es interpretado por Robert Duvall, y la escena pertenece a El apóstol (1997)...