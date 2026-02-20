El olor del napalm por la mañana - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Robert Duvall (1931-2026)

El olor del napalm por la mañana

Juan Recuero
20 febrero, 2026
- Tiempo de lectura: 3 min

El 15 de febrero Robert Duvall se despidió del mundo a sus 95 años. Murió un domingo acompañado de su esposa, la argentina Luciana Pedraza, en su hogar en Middleburg, Virginia.

Retratado por Chuck Fishman.

Un vehículo perdido en el campo expulsa humo desde la valija. Un hombre mayor con una biblia en las manos camina entre el pastizal y se detiene sobre la ventana. Adentro, una pareja se desangra. Sonny, un predicador texano, se pone de cuclillas, apaga la radio del auto y tienta algunas preguntas para acertar con la fe del joven y dar la extremaunción adecuada. Él se limita a asentar la cabeza o expresarse de modo monosílabo, pero Sonny no solicita más de él para acceder a su credo. Un oficial lo interrumpe y le pide que se aleje. Sonny entonces se retira, pero persevera en su convicción: antes de vivir 100 años para luego padecer el infierno, él podría perecer ese mismo día si de ese modo se ganara el cielo. Sonny es interpretado por Robert Duvall, y la escena pertenece a El apóstol (1997)...

Artículo para suscriptores

Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social

Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.

Suscribite ahora

¿Ya sos suscriptor? Logueate

Publicado en: Cultura Edición 2100
Palabras clave:

Artículos relacionados