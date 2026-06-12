El poder de matar - Semanario Brecha
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Miradas a los femicidios del Río de la Plata

El poder de matar

Cecilia Osorio
12 junio, 2026
- Tiempo de lectura: 6 min

La antropóloga argentina Rita Segato dice que, en un mundo en el que la masculinidad está fragilizada, la violencia hacia la mujer es una forma desesperada del hombre de restaurar su potencia. Es, afirma, una demostración de poder de varón a varón. En Uruguay, los femicidios no bajan y cuatro de cada diez agresores se suicidan después del crimen. ¿Cómo salimos de la emboscada? ¿Quién se atreve a desmontar el mandato?

Marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. FocoUy, Sofía Torres.

«Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales… mujeres, todas, bah… ¿no vamos a levantar la voz? nos están matando.» El 3 de junio de 2015, la periodista argentina Marcela Ojeda escribió esetuit desde sus entrañas. Fue la chispa que encendió el movimiento Ni Una Menos. Días antes, el cuerpo de Chiara Páez, una adolescente de 14 años, había aparecido en un patio, luego de ser asesinada por su novio. Chiara estaba embarazada. Once años después, el cuerpo de Agostina Vega, también de 14 años, fue encontrado en un descampado. Su asesino había sido denunciado por otra mujer, pero la Justicia no actuó. Y las calles volvieron a llenarse. Y el duelo volvió a ser compartido. Porque, cuando nada o poco cambia, empieza a ser desolador. En la Argentina de Javier Milei, ese hartazgo ...

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Publicado en: Edición 2116 Uruguay
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