El recambio

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Santiago Peña fue electo presidente el 15 de agosto de 2023. Como vice lo acompañaba Pedro Alliana. En esas elecciones, el Partido Colorado obtuvo mayoría no solo en el Ejecutivo, sino también en el Congreso Nacional. Hubo un copamiento por el oficialismo de todas las instituciones del país. Peña, economista, asumía con perfil «técnico». Formado en el exterior, había sido presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) y ministro de Hacienda. Y llegaba al poder con solo 44 años.

Paralelamente a su gobierno apareció un banco con una visión tecnológica que revolucionaba el sistema al ofrecer en principio oportunidad a cualquier ciudadano de acceder a una cuenta bancaria y en condiciones financieras favorables. Bajo la denominación Ueno Bank, el banco estaba íntimamente ligado a Peña, al punto que popularmente se lo conocía como «el banco del presidente».

Pero el hecho de que a su frente figurara el poderoso grupo económico Vázquez operó como un distractor ante la ciudadanía para bajarle el perfil a Peña. Rápidamente la institución captó millones de ahorristas. Pero su crecimiento económico, originado por el ingreso de fondos públicos con autorización de Peña, fue motivo de una sostenida sospecha que en las últimas semanas se fue acrecentando y que explotó cuando el 2 de noviembre el vicepresidente Alliana anunció una pausa a su candidatura para las elecciones de 2028 hasta tanto se «aclarara» la situación de Ueno. Fue un claro indicador de que el «banco del presidente» estaba en serios problemas. Y Peña también.

BANCO UENO, BANCO MALO

Al día siguiente, el BCP ordenaba la intervención del banco, afectando, solo en Paraguay, a 2.900.000 usuarios, en su mayoría pequeños ahorristas, entre ellos 32 mil jubilados.

Como derivación inmediata fue detenido Miguel Vázquez, cabeza del grupo Vázquez, y otros siete ejecutivos de Ueno Bank.

Automáticamente quedaron en la calle unos 5 mil empleados de unas 40 empresas que tenía el grupo Vázquez, en rubros financieros, tecnológicos, retail, seguridad, entretenimiento, agroganaderas, inversiones, shoppings. El mayor perjudicado fue el Instituto de Previsión Social, que tenía depositados en Ueno unos 516 millones de dólares pertenecientes a los asegurados del sector público y privado. También otras entidades públicas, cooperativas y pequeños emprendedores. Preliminarmente el perjuicio se estima en más de 800 millones de dólares, pero puede ser muy superior.

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas paraguayo, al 31 de agosto de 2025 Ueno Bank SA era la primera institución financiera del país en saldos de organismos y entidades del Estado en dólares, con el 24,5 por ciento del total, y la segunda en guaraníes, con el 18,7 por ciento.

LA CALLE

La reacción popular fue inmediata. Unas 5 mil personas se congregaron ante el edificio del Congreso, en Asunción. En otras ciudades también hubo manifestaciones y en las redes sociales el tema estalló. Miles de trabajadores del grupo Vázquez acudieron a sus lugares de trabajo para exigir explicaciones. Otros, como periodistas del grupo Vázquez Media, financiado por Ueno, reabrieron por su cuenta algunos medios de comunicación cerrados tras la detención de los directivos de la corporación.

La reacción popular forzó no solo los operativos del equipo fiscal conformado para investigar el caso, sino el inmediato juicio político para que Peña sea destituido, procesado y enviado a la cárcel.

El 7 de noviembre la Cámara de Diputados, por unanimidad, resolvió formular la acusación y pedir la remoción del presidente. Peña presentó su renuncia, pero con una pequeña trampita, ideada con el respaldo de varios senadores, mayormente oficialistas: se iba, pero mantenía sus fueros parlamentarios. La Constitución de Paraguay dispone que un exmandatario, salvo que sea removido del cargo por juicio político, conserva sus fueros, permaneciendo blindado al menos por un tiempo ante la Justicia.

Fue la fuerza de la protesta ciudadana, al ver que la impunidad podría reinar para Santiago Peña, la que impuso el juicio político. La Cámara de Senadores acusó recibo y destituyó al presidente, despojándolo de sus fueros. Su detención fue cosa de horas.

Peña quedó detenido en su casa, pero debieron llevarlo a una unidad militar para pasar la noche, debido a que un importante grupo de manifestantes estaba dispuesto a arremeter contra su residencia.

La imputación formulada por el Ministerio Público y formalizada en la noche del jueves 7 establece claramente que Peña mintió para proteger a Ueno Bank. Según la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, el ahora exmandatario se incorporó a ese grupo económico en 2019 y habría sido titular del 1,58 por ciento del capital social de Ueno Holding hasta 2025. Es decir que «durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la república y una participación accionaria y relación corporativa en Ueno Holding, sociedad vinculada a Ueno Bank SA dentro del mismo grupo empresarial». Y no solo era parte del grupo, sino que en la casa presidencial se reunió en reiteradas oportunidades, en forma reservada, con Miguel Vázquez, cabeza del grupo Vázquez.

En momentos en que las dudas sobre Ueno Bank, basadas en informes financieros, crecían como bola de nieve, Peña salió a defender la entidad financiera. La Fiscalía cita tres momentos en los que Peña se expuso: «1) el 20 de octubre de 2024, descalificando los cuestionamientos sobre concentración de fondos públicos como una “campaña mediática mezquina, mentirosa”; 2) el 9 de octubre de 2026 –15 días después de que el Banco Central abriera sumario administrativo contra el banco por operaciones prohibidas–, lamentando la filtración de documentos internos “secretos”, calificando las infracciones de tema “eminentemente técnico” y asegurando que la entidad no sería intervenida ni cerrada, y 3) el 27 de octubre de 2026 –cinco días después de que Ueno respondiera a los ajustes de riesgo exigidos por la superintendencia y seis días antes de la intervención del banco–, pidiendo “calma y prudencia” y afirmando que los préstamos a empresas vinculadas no afectaban al sistema y que el Banco Central contaba con “todas las herramientas” de supervisión».

Hoy Santiago Peña está detenido en una unidad militar y deberá afrontar cargos de lesión de confianza y administración en provecho propio, que tienen un marco penal de 15 años de cárcel.

MENTOR Y VERDUGO

Horacio Manuel Cartes Jara es un hombre que forjó su fortuna en los años ochenta desde el ámbito financiero, a través de casas de cambio. Luego incursionó en rubros como el tabacalero, la ganadería, el farmacéutico, bebidas y medios de comunicación, el deporte. Su imagen saltó a la luz pública con sus éxitos en el club de fútbol Libertad, lo que le llevó a asumir como gerente deportivo de la selección paraguaya que llegó a cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica 2010 y al año siguiente fue finalista de la Copa América ganada por Uruguay. El Partido Colorado, que en ese momento estaba en la llanura tras su derrota, en 2008, a manos de la coalición conducida por el obispo progresista Fernando Lugo, vio en él una carta de triunfo. Su afiliación al coloradismo fue el punto de quiebre que le permitió a Cartes ganar las elecciones de 2013 y ejercer la presidencia hasta 2018. En paralelo adoptó a Peña, que provenía del principal partido opositor, el Liberal Radical Auténtico, como su hijo político. Cartes lo hizo su ministro de Hacienda y luego impulsó su candidatura a la presidencia de la república por su movimiento Honor Colorado para las elecciones de 2018. Pero el senador Mario Abdo Benítez lo derrotó en las primarias del partido.

Durante la administración de Abdo Benítez, Cartes vivió un momento de ostracismo. La guerra interna entre ambos colorados alcanzó un punto alto cuando, en 2022, el presidente paraguayo logró que Cartes fuera declarado «significativamente corrupto» por el gobierno estadounidense de la época, encabezado por el demócrata Joe Biden. El tesoro de Estados Unidos le impuso graves sanciones, a él y sus empresas, y a punto estuvo de ser extraditado. Pero Cartes tenía fuertes aliados y se tomó revancha. En 2025, el republicano Donald Trump, que sucedió a Biden, le levantó el castigo en Estados Unidos. Y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo respaldó en todo momento.

Antes, Cartes le había ganado la pulseada por la presidencia del Partido Colorado a Abdo Benítez e impuesto a Peña y a Alliana como candidatos a presidente y vice de la república, respectivamente. La fórmula acabó ganando las elecciones de agosto de 2023.

Con Peña todo funcionó relativamente bien hasta que, en febrero, Cartes cayó gravemente enfermo y el presidente intentó hacerlo a un lado. Cartes no lo perdonó. En plena campaña para las elecciones a intendentes, en octubre, el mandamás colorado recibió un documento técnico –muy poco se sabe acerca de en qué circunstancias– que describía las ganancias exorbitantes con fondos públicos que estaba teniendo Ueno Bank. Cartes habría reclamado explicaciones a Peña, sin recibir una respuesta convincente. Se movió entonces en el Senado, donde su movimiento tiene mayoría, para pedir datos al Banco Central sobre el estado financiero de Ueno Bank. El informe llegó días después a la Cámara Alta, pero protegía a Ueno amparándose en el secreto bancario. El presidente del BCP era entonces Carlos Carvallo, hombre de confianza de Peña. Carvallo fue uno de los que cayó este mes junto con el presidente. Al mismo tiempo, Cartes consumaba su ruptura con Peña anunciando que para las elecciones de 2025 respaldaría a Alliana.

Tras la destitución de Peña, Alliana llegó con anticipación a la presidencia, rodeado de hombres de Cartes: el ahora vicepresidente Antonio Barrios es médico personal del hombre fuerte del Partido Colorado; el ministro del Interior, Ariel Martínez, es del riñón del expresidente; también el nuevo ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Juan Carlos Baruja; en la dirección jurídica está Eduardo González, secretario privado de Cartes, y el canciller Gustavo Leite fue quien mocionó en el Senado para pedir el informe sobre el estado financiero de Ueno Bank. Alliana gobernará ahora bajo la sombra de Cartes. Entre la espada y la pared.

El sistema Entre 2025 y 2026, el directorio de Ueno Bank autorizó préstamos millonarios a empresas que pertenecían al mismo grupo económico que lo controlaba. Los préstamos se dieron sin garantías y por montos muy superiores a lo que esas firmas podían pagar. Ese dinero terminaba en otras compañías del Grupo Vázquez. Para la Fiscalía, la figura central es Federico Miguel Vázquez, que era al mismo tiempo dueño final del banco, su vicepresidente y quien controlaba las empresas que recibían los fondos. El control del banco pasaba por una cadena de sociedades. El dueño directo de Ueno Bank es U Paraguay SA, con el 91,21 por ciento del capital, según la calificadora FIX. A su vez, U Paraguay pertenece a U Holdings, una sociedad que el Grupo Vázquez constituyó en Luxemburgo 45 días después de que Santiago Peña asumiera la presidencia del país. En ese holding europeo, el Grupo Vázquez tenía el 86,73 por ciento del capital, el banco OTP –el mayor banco de Hungría–, el 9,99 por ciento, y el resto pertenecía a accionistas minoritarios. Francisco Peña, hermano del presidente, tenía acciones en la sociedad de Luxemburgo. Con la intervención, la Justicia ordenó embargos preventivos por 70 millones de dólares y 1,62 billones de guaraníes sobre bienes de directivos y de U Paraguay, U Holdings y el Grupo Vázquez. Aparte de esa cadena está Ueno Holding, donde Santiago Peña tenía acciones. Entre sus accionistas figuraban el Grupo Vázquez, Ueno Seguros e ITTI. En el centro del circuito del dinero aparece ITTI, la empresa tecnológica del grupo. Sus accionistas eran el Grupo Vázquez, Ueno Seguros y el propio Ueno Bank, que tenían casi el 17 por ciento de la empresa: unos 11 millones de dólares al cambio actual. El banco no solo le hacía llegar dinero a ITTI a través de los préstamos, sino que, además, era su socio. ITTI cumplía tres papeles. Primero, era dueña, junto con el Grupo Vázquez, de varias de las firmas que pidieron los préstamos, y se desprendió de ellas justo antes o poco después de que recibieran los créditos. Segundo, era el destino principal del dinero. Tercero, era la que pagaba las deudas directa o indirectamente. Según la Fiscalía, el esquema era circular. Las deudas no se pagaban con lo que ganaban las empresas deudoras, sino que se cancelaban con plata que llegaba de otras firmas del mismo grupo, sobre todo de ITTI y de las procesadoras de pagos Red Digital, a veces sacada de nuevos sobregiros del propio banco. Según la imputación, el banco ocultó al supervisor que se había pasado de los límites legales de crédito a partes relacionadas. Cuando la Superintendencia de Bancos insistió, Ueno vendió una cartera de 74,4 millones de dólares a otra empresa vinculada, Vinanzas SA, que la pagó con fondos que, rastreados, venían en última instancia del mismo Ueno Bank. (Tomado de la publicación digital El Surti, con autorización.)