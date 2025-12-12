El rey de los stalkers - Semanario Brecha
Cultura Suscriptores
Cien años de El gran Gatsby

El rey de los stalkers

María José Santacreu
12 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 9 min

La novela de Francis Scott Fitzgerald cumplió 100 años y lo hizo con la seguridad de haberse convertido hace ya mucho tiempo en un clásico. Sin embargo, no es tan fácil de explicar cómo este relato de jóvenes adinerados de la era del jazz nos sigue provocando el mismo entusiasmo que nos causaría ver al chofer de Jay Gatsby cruzar nuestro jardín con una invitación en la mano.

Francis Scott Fitzgerald, en 1921. S/D de autor.

No sería inadecuado que fuéramos a la fiesta: Gatsby invitaba a todo el mundo. De hecho, no conocía a casi nadie de los que asistían a su mansión y a la mayoría ni siquiera necesitaba invitarlos, porque iban solos. De todos modos, él apenas si aparecía en aquellas veladas. Igual la fiesta nunca era para ellos, ni tampoco sería para nosotros: siempre era para Daisy Buchanan, cuya presencia distante Gatsby adivinaba en la luz verde del muelle de East Egg.
La anécdota de la novela es más bien mínima: Nick Carraway, vecino del misterioso millonario Jay Gatsby, relata cómo fue que lo conoció, el favor que este le pidió y el trágico desenlace de una historia de amor, obsesión, celos y aspiraciones de ascenso social. Como diría el propio Fitzgerald, ese era su «material», sobre eso es que más o m...

Publicado en: Cultura Edición 2090
