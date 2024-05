«El sionismo siempre ha sido un proyecto colonial»

Historiador y escritor estadounidense de origen palestino-libanés, Rashid Khalidi ha impartido clases en la Universidad Americana de Beirut, en la Universidad de Chicago, en la de Georgetown y desde 2003 en la de Columbia, donde actualmente ocupa la cátedra Edward Said de Estudios Árabes Modernos. Fue asesor de la delegación palestina en las negociaciones de paz de Madrid y de Washington entre 1991 y 1993, y es fundador del Centro de Investigaciones y Estudios de Palestina e integrante del Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Nueva York. Entre sus varios libros, destacan La identidad palestina: la construcción de una conciencia nacional moderna, The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood y The Hundred Years’ War on Palestine: A History of Settler Colonialis...