El sonido de las flores

Si bien no sucede de manera literal, es como si entre mayo y comienzos de setiembre Uruguay hibernara: muy pocos eventos, muy pocos lanzamientos, muy poco movimiento, muy poco de todo. El gris de la ciudad espeja el cielo, inunda el aire, y el sol se vuelve casi un mito. Pero, ni bien los primeros brotes de la primavera entran a tallar, todo el mundo quiere salir afuera y desenterrar lo que guardó durante meses. La música es amiga fiel de esos ciclos, y así, en el mes de setiembre se editaron varios nuevos discos –tanto de solistas como de bandas– que, con el mismo subidón de euforia que trajo setiembre, serán presentados en octubre. MUX, 202X Si se trata de caracterizar a MUX –sexteto uruguayo nacido en 2008–, habría que hablar sobre el cruce entre el sonido de sintetizadores y ...