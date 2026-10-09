 El sonido de las flores - Semanario Brecha
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Lo nuevo de Ximena Bedó, Naoko y MUX

El sonido de las flores

Santiago Bogacz  
9 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 4 min

En Uruguay, la música también brota con la llegada de la primavera: setiembre vio nacer los nuevos discos de Ximena Bedó, Naoko y MUX. Los tres serán presentados en octubre.

Fuerza Álla, de Ximena Bedó. Aceituna Brava, Montevideo, 2026.

Si bien no sucede de manera literal, es como si entre mayo y comienzos de setiembre Uruguay hibernara: muy pocos eventos, muy pocos lanzamientos, muy poco movimiento, muy poco de todo. El gris de la ciudad espeja el cielo, inunda el aire, y el sol se vuelve casi un mito. Pero, ni bien los primeros brotes de la primavera entran a tallar, todo el mundo quiere salir afuera y desenterrar lo que guardó durante meses. La música es amiga fiel de esos ciclos, y así, en el mes de setiembre se editaron varios nuevos discos –tanto de solistas como de bandas– que, con el mismo subidón de euforia que trajo setiembre, serán presentados en octubre. MUX, 202X Si se trata de caracterizar a MUX –sexteto uruguayo nacido en 2008–, habría que hablar sobre el cruce entre el sonido de sintetizadores y ...

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Publicado en: Cultura Edición 2133
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