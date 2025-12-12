El trauma original - Semanario Brecha
El Partido Colorado denuncia a militantes del Conacha y se reabre el debate sobre el legado de Rivera

El trauma original

Iván Castro
12 diciembre, 2025
- Tiempo de lectura: 8 min

Tres militantes del Consejo de la Nación Charrúa fueron denunciados por pintadas contra Fructuoso Rivera en la sede del Partido Colorado a finales de setiembre. El trauma original vinculado a la masacre de los charrúas transcurre como telón de fondo y sigue siendo un asunto sin resolver en Uruguay.

Monumento a Fructuoso Rivera, en Tres Cruces. Red social X, Partido Colorado.

Once de abril de 1831. A orillas del arroyo Salsipuedes, en el límite de los actuales departamentos de Paysandú y Tacuarembó, centenares de indígenas se reúnen convocados por el general Fructuoso Rivera con motivo de ser invitados a una supuesta campaña militar contra el sur de Brasil. Guerreros, mujeres y niños de la nación charrúa, como era su costumbre, acompañan a los caciques, que asisten al lugar confiados en la vieja amistad que los unía a don Frutos. Mientras comen y beben, cuando nadie lo espera, un revólver traicionero dispara la señal de la muerte: acompañado por miles de hombres que aguardaban la orden, se inicia el exterminio.
Ciento noventa y cuatro años después, el sábado 27 de setiembre, sobre un cartel que reza «40 años de democracia», en la calle Andrés Martínez Trueba de...

Publicado en: Edición 2090 Uruguay
Palabras clave:

