El tribunal de honor

—Esta coproducción de la Comedia Nacional, FUTI [Federación Uruguaya de Teatros Independientes] y el Teatro Circular pone en escena documentos vinculados a nuestra historia reciente, ya que la sesión del tribunal representada tuvo lugar el 26 de julio de 2006. ¿Cómo surge la idea de Las actas?

Margarita Musto —Fue una idea y una propuesta de Gabriel Calderón. Yo le había pedido que me trajera de un viaje las actas a partir de las cuales el director de teatro Milo Rau había hecho un trabajo interesantísimo sobre el juicio a los Ceausescu [puede verse en Youtube]. Me había hecho pensar en ese momento extremo en la vida de la gente, cuando enfrenta una situación absolutamente inesperada: la pareja llevaba 30 años gobernando y no imaginaba ese destino. Me dije: «Este es uno de esos momento...