En ascenso

Luis Fernando Fernández Albín fue detenido este jueves en Buenos Aires, como parte de una operación internacional contra el narcotráfico y el lavado de activos. También fueron detenidas su esposa y otras dos personas, tras allanamientos en las dos márgenes del Río de la Plata. Su detención fue parte de la fase dos de la operación Nueva Era, que a principios de agosto permitió la incautación de 2.200 quilos de cocaína acopiados en una chacra en Punta Espinillo, Montevideo.La droga estaba pronta para ser embarcada a Europa y su incautación fue un duro golpe para el clan Albín. La Justicia uruguaya solicitará ahora la extradición de Fernández Albín para ser juzgado por estos hechos.
