En busca del bajo perdido

—Escribiste un libro sobre tu vida. ¿Cómo surgió y qué sensaciones te fueron atravesando? —Hace diez años se me dio por empezar a escribir un libro y arranqué muy entusiasmado, pero lo dejé. Lo retomé hace un año y pico y me recopé, no solo recordando, sino activando pensamientos, cosas que a uno le pasan por la cabeza. Cuando tenía ganas de escribir, me sentaba y le daba un rato. Siempre me gustó hacerlo con papel y lápiz. Fue lindo también acordarse de muchos momentos de la vida, de la música, de los amigos, y de paso buscar fotos de cada una de esas vivencias que iba escribiendo. Me colgué mucho con las fotos, aunque quizás la más importante no pude encontrarla: es la única foto de mi primer cumpleaños, cortando la torta, con mi madre. Me hubiese encantado ponerla, pero no tengo ni idea...
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