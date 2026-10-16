 En busca del bajo perdido - Semanario Brecha
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Con Urbano Moraes

En busca del bajo perdido

Mateo Magnone Hugo
16 octubre, 2026
- Tiempo de lectura: 11 min

Cuando se arman bandas uruguayas imaginarias, aquellas que todos quisiéramos ver, en el bajo suele estar Urbano Moraes. Y con un micrófono cerca para poder cantar, si no es molestia. El histórico bajista de El Kinto, entre otras tantas cosas, escribió un libro sobre su vida, ¿Dónde van las mariposas?, con motivo de sus 60 años en la música.

Federico Gutiérrez.

—Escribiste un libro sobre tu vida. ¿Cómo surgió y qué sensaciones te fueron atravesando? —Hace diez años se me dio por empezar a escribir un libro y arranqué muy entusiasmado, pero lo dejé. Lo retomé hace un año y pico y me recopé, no solo recordando, sino activando pensamientos, cosas que a uno le pasan por la cabeza. Cuando tenía ganas de escribir, me sentaba y le daba un rato. Siempre me gustó hacerlo con papel y lápiz. Fue lindo también acordarse de muchos momentos de la vida, de la música, de los amigos, y de paso buscar fotos de cada una de esas vivencias que iba escribiendo. Me colgué mucho con las fotos, aunque quizás la más importante no pude encontrarla: es la única foto de mi primer cumpleaños, cortando la torta, con mi madre. Me hubiese encantado ponerla, pero no tengo ni idea...

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Publicado en: Cultura Edición 2134
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