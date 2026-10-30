En la multitud

Diciembre 2001. Está terminando el año y con él, llegan las promesas de uno nuevo. Sin embargo, los tiempos de celebración transcurren oscuros en Argentina, y la deuda externa no hace otra cosa que crecer. Para evitar «ataques especulativos», el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anuncia que se tomará una medida transitoria para capear el temporal: se limitará la extracción de dinero en efectivo. Durante una conferencia de prensa, Cavallo recibe una pregunta muy específica: ¿El gobierno puede ratificar que no habrá una devaluación ni una dolarización de la moneda? El ministro responde que no, que no puede prometer que no habrá algún tipo de dolarización. La ley de convertibilidad «permite que los argentinos elijan el tipo de moneda, y si todos los argentinos eligen el dólar, obviamente...
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