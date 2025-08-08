En torno a dos obras

I. Otra dama boba, por supuesto flor de viva

Esta reseña sobre La dama boba de Elena Garro se publica cuando la obra ya completó su temporada, pero vale como comentario, reconocimiento a quienes la pusieron en escena y amable solicitud de que sea repuesta, tal vez en la temporada de verano, porque muchos quedaron con ganas de verla.

Una reseña en tiempo pasado no es evidente. La obra de teatro permanece en el presente, al menos como obra literaria. El hecho teatral tiene una parte efímera y otra que permanece. No se puede ir al teatro y ver esa obra ahora, pero una puesta es un hecho artístico que queda en la cultura y genera preguntas sobre sus formas de permanencia. Cuando se hace una nueva puesta en escena se tienen en cuenta otras pasadas, quedan registros, queda la memoria. Queda el s...